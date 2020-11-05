اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. كل ما تريد معرفته عن مقاعد كل محافظة؟

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. كل ما تريد معرفته عن مقاعد كل محافظة؟ انتخابات مجلس النواب
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وهى مقسمة كالتالى:

- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعد بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردى يتنافس عليها 433 مرشح و31 مقعد بنظام القوائم.

- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعد، 21 مقعد بنظام القائمة، 21 مقعد بنظام الفردى يتنافس عليه 246 مرشح

- محافظة كفر الشيخ،تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعد بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشح

- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعد بالبرلمان، 16 مقعد بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشح

- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعد، بنظام القائمة 13 مقعد، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًايتنافس عليها 168 مرشح

- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها38 مقعد، 17 مقعد بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه351 مرشح.

- محافظة دمياط تضم دائرتان مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردى يتنافس عليها 88 مرشح

- محافظة بورسعيد تضم دائراين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدين بالقائمة، ومثلهم بالفردى يتنافس عليهم 50 مرشح

- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعد بالقائمة، و16 مقعد بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا

- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردى يتنافس عليهم 133 مرشحا

- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشح

- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشح

- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردى يتنافس عليهم 10 مرشحين .

 

 

 

 

 

 

 


عاجل

اخبار عاجلة

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

385 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية.. إنفوجراف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:05 م

إنفو جراف.. خريطة المنافسة فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:55 م

"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب وتمنع الإجازات

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:42 م

الصحف المصرية.. انطلاق التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. 124 بعثة دبلوماسية تستقبل أصوات المصريين بالخارج.. سنوات على تحرير سعر الصرف وقفزة قياسية فى النقد الأجنبي

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة