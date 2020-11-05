المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. كل ما تريد معرفته عن مقاعد كل محافظة؟

كتب محمود العمرى

تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وهى مقسمة كالتالى:

- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعد بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردى يتنافس عليها 433 مرشح و31 مقعد بنظام القوائم.

- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعد، 21 مقعد بنظام القائمة، 21 مقعد بنظام الفردى يتنافس عليه 246 مرشح

- محافظة كفر الشيخ،تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعد بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشح

- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعد بالبرلمان، 16 مقعد بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشح

- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعد، بنظام القائمة 13 مقعد، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًايتنافس عليها 168 مرشح

- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها38 مقعد، 17 مقعد بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه351 مرشح.

- محافظة دمياط تضم دائرتان مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردى يتنافس عليها 88 مرشح

- محافظة بورسعيد تضم دائراين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدين بالقائمة، ومثلهم بالفردى يتنافس عليهم 50 مرشح

- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعد بالقائمة، و16 مقعد بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا

- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردى يتنافس عليهم 133 مرشحا

- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشح

- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشح

- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردى يتنافس عليهم 10 مرشحين .