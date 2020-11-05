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القومية للأنفاق تمنح حقوق الإعلان الحصرى بالمترو لإحدى الشركات لمدة 10 سنوات

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:00 م
القومية للأنفاق تمنح حقوق الإعلان الحصرى بالمترو لإحدى الشركات لمدة 10 سنوات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أعلن المهندس أيسر رفعت المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية للأنفاق، التعاقد مع إحدى شركات الإعلانات الكبرى للحصول على الحقوق الحصرية للإعلان بخطوط المترو من محطات وقطارات.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن هذا التعاقد جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على كاهل المواطنين وحرصا من وزارة النقل علي الاستغلال الأمثل لكافه الموارد والأصول المتاحه لتعظيم الاستفادة من الإيرادات غير التشغيلية. 

وأكد أيسر فعت، أن الهيئة القوميه للإنفاق قامت بتوقيع عقد بمنح حق الإمتياز  الحصري للاستغلال الإعلاني  لكافة المساحات الصالحة للإعلان داخل وخارج محطات مترو الانفاق بالخطوط الثلاثة وذلك  لمدة 10 سنوات.

وأوضحت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة التعاقد تبلغ 1.1 مليار جنيه تقريبا تسدد على دفعات ربع سنوية.


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