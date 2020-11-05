اليوم السابع
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الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:37 م
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"القومى للمرأة " مشاركة السيدات فى عمليات السلام تأثيرها إيجابى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:36 م
"القومى للمرأة " مشاركة السيدات فى عمليات السلام تأثيرها إيجابى الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومى للمرأة
ريهام عبد الله

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أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام لها تأثير إيجابي على وضع سياسات أكثر شمولاً ومفاوضات سلام أكثر استدامة يُقدر أن لديها احتمالية أعلى بنسبة 35٪ لتدوم 15 عامًا أكثر من تلك التى تستبعد أصوات النساء.

وقالت مرسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام لها تأثير إيجابي على وضع سياسات أكثر شمولاً ومفاوضات سلام أكثر استدامة يُقدر أن لديها احتمالية أعلى بنسبة 35٪ لتدوم 15 عامًا أو أكثر من صفقات السلام التي تستبعد أصوات النساء".

مايا مرسى
مايا مرسى

 

وشاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى الحوار الافتراضى، الذى نظمه مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حول "النهوض بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فى ظل الأوضاع الحالية دور القيادات النسائية في منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلام"، والذى يأتى فى إطار تحضيرات مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للنسخة الثانية من منتدى أسوان  للسلام والتنمية المستدامة وقيام مصر بالاعداد لخطة عملها الأولى حول أجندة المرأة والسلم والأمن.
 
افتتح اللقاء السفير أحمد عبد اللطيف ، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسويه النزاعات وحفظ وبناء السلام ، وبمشاركة كل من السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الدولية والشئون الاجتماعية والإنسانية، و الدكتورة جوليا سكوروبسكا - مستشارة سياسية بالسفارة البريطانية في مصر،و  السيدة كريستين عرب ، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.
 
وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها باجتماع اليوم الذى يهدف إلى التعلم وتبادل الخبرات والتجارب القيمة فى الحفاظ على السلام واستدامته خلال جائحة مدمرة مثل جائحة كوفيد-19 التى تؤدى إلى تفاقم ويلات النزاعات المسلحه وتعيق التقدم، معربة عن أمنياتها فى العمل معاً على تحديد الفرص المتاحة ومناقشة كيفية تحقيق التغيير الإيجابى، وتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأه والفتاه.
 
وأكدت رئيسة المجلس أن العالم  لم يشهد لفترة طويلة من الزمن أزمة خطيرة مثل أزمة تفشي كوفيد-19 التى نشهدها الان ، مشيرة إلى أنها كارثة متعددة الأوجه ذات تأثير مدمر للغاية على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لحياة الافراد في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا يعيشون في سلام أو  يعانون من نزاعات مسلحه  ، إلا أن الواقع يؤكد  أنه بينما يتأثر الجميع من  اثر تفشي كوفيد - 19، فإن  النساء والفتيات هن الاكثر معاناة وتاثرا بعواقب هذه الازمة.

مايا مرسي

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المرأة

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