الرى تعلن إزالة 13 حالة تعدى على نهر النيل بمحافظتى أسيوط وكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

شن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، حملات لإزالة التعديات فى محافظتى أسيوط وكفر الشيخ أسفرت عن تنفيذ 13 قرار، حيث أوضح بيان لقطاع حماية وتطوير النيل أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات عبارة عن 5 قرارات مباني غرف وقرار سور من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح 520 متر مربع بناحية سلام مركز الفتح – أسيوط، وذلك بمعرفة المخالفين، وعلى نفقاتهم، وتحت إشراف مهندسي الإدارة العامة لحماية نيل أسيوط.

وأضاف البيان أنه تم إزالة (7) مخالفات عبارة عن أحواش من فروع الأشجار بمساحة قدرها (190م2) داخل المجري المائي تجاه قرى دمنكة وجمجمون مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، وذلك بنطاق الإدارة العامة لحماية النيل لشمال فرع رشيد.

يذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.