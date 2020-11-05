اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تواصل أعمال توسعه وتطوير شارع ترعة الزمر.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:33 م
الجيزة تواصل أعمال توسعه وتطوير شارع ترعة الزمر.. صور تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع حى العمرانية اليوم الخميس، أعمال التوسعة بشارع ترعه الزمر، حيث تم خلع البلاك ورفع البلدورات القديمة، تمهيدا لعمل رصيف حسب المواصفات الفنية تمهيداً للرصف، جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق الحى لسرعة رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام في وقت سابق بجولة تفقدية بمتابعة استكمال محور محمد أنور السادات ( ترسا) فى المسافة من محور اللبينى حتى طريق المنصورية والجارى إزالة العقارات التى تعترض خط التنظيم فى ضوء قرار نزع الملكية الصادر فى هذا الشأن، حتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كيلو متر ويكون بديلاً لشارع الهرم.

كما حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم لإختيار أحدهما، بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً بأن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين وهو الأمر الذى لاقى قبولهم.

123377141_2711995389119340_7209331473930506686_n
اعمال التطوير بشارع ترعة الزمر

 

123388959_2711995535785992_2491008048306785612_n
حى العمرانية يواصل تطوير شارع ترعة الزمر

 

 

123392820_2711995442452668_178832850341405275_n
حى العمرانية ياصل توسعة شارع ترعة الزمر

 

 
123393007_2711995579119321_5004988318936578658_n
رفع البلدورات لتوسيع شارع ترعة الزمر

 

123409875_2711995415786004_4685343584348001804_n
حملة تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر

 

 

123435595_2711995755785970_3861811596440267772_n
شارع الزمر خلال التطوير

 

 

123491519_2711995679119311_1634933800575875717_n
حملة تطوير شارع ترعة الزمر بحى العمرانية

 

 

123550135_2711995709119308_7765967309899816126_n
شارع الزمر بحى العمرانية

 

 

123590648_2711995349119344_3088937295537774716_n
تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر

 

 

123690340_2711995615785984_3236831693388107499_n
تطوير شارع ترعة الزمر

 

 

123772447_2711995485785997_8718223407620075006_n
 

 

 

123943787_2711995655785980_8870189492669071577_n
 

 


 


محافظة الجيزة

شارع ترعة الزمر

حى العمرانية

مشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة