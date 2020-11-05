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التضامن تسقط مبالغ إضافية مستحقة على الشركات بحوالى 980 مليون جنيه

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:01 م
التضامن تسقط مبالغ إضافية مستحقة على الشركات بحوالى 980 مليون جنيه نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تم عقد لقاء مؤخرا مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات لبحث مشاكل العاملين بالقطاع العام ومنها إمكانية إعطائه عدة امتيازات لحين وصله سن المعاش وحصوله عليه كما تم توقيع 3 بورتوكولات تعاون بين وزارتي التضامن وقطاع الأعمال العام وبموجبها تم إسقاط مبالغ اضافية مستحفة على الشركات بحوالي 980 مليون جنيه

وأضاف القباج فى تصريحات، اليوم، إنه يجوز مراجعة وتعديل بعض أحكام نصوص قانون التأمينات لأنه من القوانين المرنة التى يمكن العمل على تعديلها ومراجعتها، موضحة أنه سيتم العمل على فتح حوار مع مجلس النواب القادم لتكون على أجندته قضايا التأمينات والمعاشات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه جارى استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 مليون ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى .

وأشارت إلى أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا ، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة وجارى تحويلهم إلى برنامج تكافل وكرامة، لافته إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق، وأن كبار السن سنشهد لهم قانون واستراتيجية فى القريب العاجل، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بالفئات الهشة والفئات تحت خط الفقر.


 


التضامن

إسقاط مديونيات الشركات الإضافية

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