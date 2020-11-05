اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة بالاتحاد الأفريقى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:25 م
اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة بالاتحاد الأفريقى القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إنطلاقاً من الإهتمام الذى تولية جمهورية مصر العربية للعمل الأفريقى المشترك فى شتى المجالات وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن وإستمراراً للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى 2019 / 2020 والذى تم خلاله إستضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة فى ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية.
 
شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية فى أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة والتى عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020 وتم خلال هذا الإجتماع إتخاذ العديد من القرارات التى تختص بالأمن والسلم الإفريقى مثل "مبادرة إسكات البنادق" – " وعقيدة عمليات الإتحاد الأفريقى لدعم السلام بالقارة".
 
وقد رحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوه الأفريقية الجاهزة كما أشاد المجتمعون بإعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" والتى إقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.
 
هذا وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والإستقرار فى إفريقيا.
 
 
 

افريقيا

مصر

الجيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة