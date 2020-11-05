أخبار مصر.. أول جلسة قضائية عن بعد بالإسكندرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استعدادات إجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتغطية كاملة لمستجدات انتخابات الرئاسة الأمريكية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

الإدارية العليا تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن



استقبلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 150 طعنا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى صدرت في الاعلان الرسمى لنتيجة الانتخابات الاحد الماضى.





رانيا محمود ياسين فى رسالة عتاب: فى ناس قريبة منى زمايلى وأصحابى معزونيش



وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها أو زملائها بالوسط الفنى الذين لم يقدموا لها واجب العزاء فى وفاة والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابى ماعزونيش، وأنا قصدى معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط".





رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية



واصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .





أمريكا تختار رئيسا جديدا وتقنن الحشيش والكوكايين والماريجونا ..فيديو



لم ينتخب الأمريكيون رئيسهم الجديد فقط لكنهم أقروا حيازة قوانين أخرى، حيث أصبحت ولاية أوريجون أول ولاية تبطل تجريم حيازة الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والحشيش، ويجعل هذا الإجراء حيازة كميات صغيرة من المخدرات، مخالفة كمخالفة المرور مثلا، ولن يعاقب بالسجن





موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 34 سنة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع ورقة اقتراع عبر البريد لشخص يدعى "ويليام برادلي" في مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، تبين وفاته في العام 1984، ما يعزز الشكوك حول وجود أخطاء في طريقة التصويت المبكر عبر البريد فى الانتخابات التى يتابعها كل سكان الأرض.





خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين



استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أداء الإعلام الأمريكى المنحاز ضد الشؤون المصرية، وما كان يردده من مزاعم عن مقاطعة الشباب للانتخابات، بينما يقف اليوم مهللا لمرشح فى العقد الثامن من عمره، واصفا هذا السلوك بالكذب.





الوطنية للانتخابات تنهى استعدادات التصويت فى 90468 لجنة لـ"النواب"



أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.





وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بالإسكندرية.. صور



شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.





لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور



عثر عامل نظافة اليوم الخميس الساعة السابعة والربع صباحًا ، علي جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي ، تحديدًا ما بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس "مدخل الجراج " ، وكان مثبت أسفل سلة القمامة ، أثناء تنظيف السلة اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه ، مما دعاه لإلقائه علي الأرض ، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ .