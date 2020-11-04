نصائح لجميع الفئات العمرية للحفاظ على قلب صحى وسليم

كتبت هند عادل

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء، كما أن أسلوب الحياة الصحي للقلب سيحسن صحتك العامة ورفاهيتك، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتقليل جميع عوامل الخطر لمنع الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news لقد غيرت العزلة المنزلية والتدابير الأخرى التي تم وضعها للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي خلال الوباء حياتنا، بينما ينشغل جيل الشباب بالعمل من المنزل والمشاهدة عبر الإنترنت ، أصبح كبار السن أكثر خمولاً ، ويتجاهلون مشكلاتهم الصحية، والخوف من الإصابة بـ COVID-19 يمنع الكثيرين من طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب حتى في حالات الطوارئ، وهذا يؤثر بلا شك على صحة القلب.

نصائح للحفاظ على صحة قلبك



هناك بعض عوامل الخطر الخارجة عن إرادتك ، ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب. فيما يلي بعض النصائح التي اقترحها الدكتور مانيش هندوجا استشاري جراحة القلب والصدر مستشفى فورتيس بالهند والتي يمكن للأشخاص من جميع الفئات العمرية اتباعها للحفاظ على قلبهم في حالة جيدة أثناء تواجدهم في المنزل:

النظام الغذائي المقفل: بغض النظر عن العمر ، فإن اتباع نظام غذائي صحي أمر لا بد منه لصحة القلب. زيادة استهلاك الخضر والفاكهة والحد من تناول الوجبات السريعة واللحوم الحمراء مفيدة لقلبك. كمية المياه الكافية أمر بالغ الأهمية.

التزم بالروتين: الاستيقاظ والنوم في أوقات منتظمة ، وأخذ فترات راحة كافية خلال اليوم ، والاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع ستجلب إحساسًا بالحياة الطبيعية في حياتك.

الاسترخاء والضحك والتواصل الاجتماعي رقميًا: من المعروف أن العزلة تسبب الاكتئاب الذي يؤثر أيضًا على قلبك. مكالمات الفيديو الخاصة بك المغلقة ، والتجمع الإلكتروني ، والانضمام إلى جلسات التعلم الافتراضية ، والتأمل واليوجا تساعد على التخلص من ضغوطك بشكل كبير.

الإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط في تناول الكحوليات: يزيد التدخين من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين. الإدمان المفرط للكحول يقلل من مناعتك ويجعلك عرضة للعدوى.

للأعمار من 30 إلى 49 عامًا



راقب وزنك: وفقًا لدراسة أوروبية اكتسب 1 من كل 3 أفراد وزنًا أثناء الإغلاق. حاول الحفاظ على سجل أسبوعي للوزن ومحيط الخصر ، وحافظ على مؤشر كتلة جسمك بين 18.5 و 24.9.

دع قلبك يضخ أكثر: أي تمرين أفضل من عدم ممارسة الرياضة. إذا كنت تعيش مع العائلة ، فقم بتوزيع الأعمال المنزلية وحاول أن تجعلها نشاطًا ممتعًا. شارك في تمارين معتدلة مثل المشي السريع أو التمارين الرياضية أو الرقص لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

فترات راحة منتظمة من العمل: الاستراحات في الوقت المناسب وغرس هوايات بسيطة مثل البستنة أو القراءة أو تعلم لغة جديدة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء.

للأعمار من 50 إلى 69 عامًا



حافظ على نشاطك: تجنب الجلوس لفترات طويلة من الزمن. يمكن للتمارين المنزلية البسيطة وتمارين الإطالة أن تحافظ على نشاط قلبك.

اطلب العناية الطبية عند الحاجة: لا تتجاهل ألم الصدر أو ضيق التنفس غير المبرر أو تورم الساقين أو الدوخة. قد تكون هذه إشارة إلى ظهور مرض القلب الجديد.

الفئات العمرية 70 سنة وما فوق

الاستمرار في تناول الأدوية الموصوفة: يجب على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم الاستمرار في تناول الأدوية قم بالترتيب لاستشارات منتظمة عبر الإنترنت وفكر في قياس ضغط الدم ومستويات السكر في المنزل.