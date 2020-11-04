سفير بريطانيا بالقاهرة يهنئ أول دكتور مصرى يفوز بجائزة نيوتن

ريهام عبد الله

هنأ السير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى مصر، الدكتور ماركو زكى، أول دكتور مصري يفوز بجائزة نيوتن، لأبحاثه حول سرطان الكبد، مشيرًا إلى أن فوزه دفعة كبيرة للشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال البحث العلمي.

وقال السفير البريطانى بمصر في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مبروك لأول مصري يفوز بجائزة نيوتن: تم تكريم الدكتور ماركو زكي لأبحاثه حول سرطان الكبد، تعد هذه دفعة كبيرة للشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في البحث العلمي".



تغريدة السفير البريطانى بالقاهرة

وكان السير جيفرى آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، قد احتفى سابقًا بحصول اثنين من العلماء البريطانيين على جائزة نوبل 2020، قائلاً: "أصبح البحث العلمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهو سمة أساسية للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة". وقال آدامز فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "خبر رائع أن اثنين من العلماء البريطانيين قد فازا بجائزة نوبل في الأيام العشرة الماضية: مايكل هوتون لاكتشافه فيروس التهاب الكبد الوبائي (ج)، والسير روجر بنروز لعمله على الثقب الأسود في الفضاء، أصبح البحث العلمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهو سمة أساسية للشراكة بين المملكة المتحدة ومصر".

وكان قد أكد سابقًا أن السفارة استضافت اجتماعًا افتراضيًا للرعاية الصحية ضم القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة ومصر من أجل تبادل الخبرات وتلبية الاحتياجات الطبية لكلا البلدين.

وقال آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "استضافت السفارة البريطانية اجتماعًا افتراضيًا للرعاية الصحية ضم القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة ومصر من أجل تبادل الخبرات وتلبية الاحتياجات الطبية لكلا البلدين، شراكاتنا ستساعدنا في التغلب على تحديات كوفيد 19