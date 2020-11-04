تعرف على مجهودات وزارة الكهرباء لتطوير الشبكة الكهربائية بـ أسوان

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن إنجازات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بمحافظة أسوان بتكلفة بلغت 520 مليون جنيه، وهى كالآتى: - إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 2 موزع - إحلال موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 3 موزع - تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 83 محول - إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 274 محولا - تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 71 كشك - إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 164 كشك - تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 64 وحدة - إحلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 56 وحدة.

كما تضمنت: - تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 729 عامودا - إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 22 عامودا - تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 113 طنا - إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 6 أطنان - إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 295 كم - إحلال كابلات جهد متوسط بطول 85 كم - تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 19 لوحة - إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 98 لوحة - تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 531 عامود - إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 7159 عامود - تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 141 كم - إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 4479 كم - إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 9 كم - إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 17 كم.

كما تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الذاتية + حياة كريمة) بقطاع كهرباء أسوان والممولة ذاتياً من موارد الشركة بقيمة 40 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم تنفيذ الآتي:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 52 محول - إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 65 محولا - تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك - إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك - تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 8 وحدة - إحلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 2 وحدة - تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 7 عامود - إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 33 عامودا - تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 20 طنا - إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 7 طن - إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 20 كم - إحلال كابلات جهد متوسط بطول 3.66 كم - تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 4 لوحة - إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 17 لوحة - تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 143 عامودا.

كما شملت: إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 628 عامودا - تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 24 كم - إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 142 كم - إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 5 كم - إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 3 كم وتم أيضاً خلال العام المالي 2019/2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بقطاع كهرباء أسوان لعدد 50 عملية بمبلغ حوالى 18 مليون جنيه.