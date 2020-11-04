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ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:08 م
ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ترامب وبايدن
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتقدم بالفرز على منافسه فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن في نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا. 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.


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