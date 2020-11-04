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بايدن يفوز بولاية مينيسوتا ويرفع أصواته الانتخابية لـ223 ويتبقى له 47 للفوز

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:26 ص
بايدن يفوز بولاية مينيسوتا ويرفع أصواته الانتخابية لـ223 ويتبقى له 47 للفوز جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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أعلنت وكالة أسوشييتد برس أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن فاز بولاية مينيسوتا وأصواتها الانتخابية العشرة. ورفع بايدن عدد أصواته الانتخابية إلى 223 ، مما يعني أنه يتعين عليه الحصول على 47 آخرين للفوز بالرئاسة.

يأمل فريق الديمقراطيين أن يتمكن من الفوز بولايات الغرب الأوسط الأخرى مثل ميتشجان وويسكونسن بمجرد فرز جميع الأصوات.

حقق كلا المرشحين بعض الانتصارات المتوقعة ، حيث توقعت قناة FOX News فوز بايدن في كولورادو وفرجينيا ، وهما ساحتان معركتان سابقتان أصبحتا معاقل الديمقراطيين ، كما فاز بايدن في أريزونا وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن ونيو مكسيكو ونيويورك ونيو هامبشاير وفيرمونت. ، إلينوي ، ماريلاند ، ديلاوير ، نيو جيرسي ، كونيتيكت ، رود آيلاند ، ماساتشوستس ، ومقاطعة كولومبيا.

فاز ترامب بأركنساس وكنتاكي وإنديانا ووست فرجينيا وتينيسي وألاباما وميسيسيبي وميسوري ونورث داكوتا وساوث داكوتا وكارولينا الجنوبية وويومنغ ولويزيانا وكانساس وأوكلاهوما ويوتا.

قال الخبراء إن ولاية كارولينا الشمالية قد تكون أيضًا من بين أولى الولايات الرئيسية التي تشهد قتالًا بحلول نهاية الليل -توقيت أمريكا.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

 

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 

 


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