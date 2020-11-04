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بايدن للأمريكيين : واثقون أننا على الطريق الصحيح والشعب يحدد الرئيس

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:13 م
بايدن للأمريكيين : واثقون أننا على الطريق الصحيح والشعب يحدد الرئيس جو بايدن
كتبت: رباب فتحى

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أكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، عن اقترابه من الفوز فى الانتخابات حتي الآن ، فى ظل استمرار تقدمه فى أصوات المجمع الانتخابي، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وقال بايدن إن ليلة أمس أثبتت أن الديمقراطية هى نبض قلب هذه الأمة، مثلما كانت قبل قرنين، ورغم استمرار الوباء، إلا أن المزيد من الأمريكيين شاركوا فى هذه الانتخابات، داعيا للمزيد من الوحدة والتعافى من آثار الوباء.

 

وأضاف أن السلطة تنبع من الشعب لأنهم يختارون بإرادتهم من يفوز فى الانتخابات الأمريكية، وأكد أنه لن يعلن الفوز لكنه اقترب من الفوز وبعد انتهاء التصويت ، سنكون نحن الفائزون.

 

وقال إنه كسب ويسكونسن، ويتقدم فى ميتشجان، معربا عن تفاؤله حيال بنسلفانيا، حيث فاز بـ73% من التصويت بالبريد هناك.

 

وتحدث جو بايدن، من مركز تشيس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير وهو نفس المكان الذى قبل فيه ترشيح الحزب الديمقراطي في أغسطس، هو وكامالا هاريس.

 

وقال أحد مساعديه إن الخطاب سيكون شبيهاً بخطاب رئاسي. وانضمت إليه المرشحة المرشحة السناتور كامالا هاريس.

 

ويحمل المرشحان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

 


تصويت البريد في الانتخابات الامريكية

نتائج أصوات البريد في الانتخابات الامريكية

تصويت البريد

الانتخابات الامريكية 2020

انتخابات أمريكا 2020

انتخابات الرئاسة الامريكية

نتائج ولاية ميتشيجان

ميتشغان

دونالد ترامب

جو بايدن

المحكمة العليا الامريكية

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