بايدن رئيسا حال فاز بميتشيجان ونيفادا..وينقصه 22 صوتا فقط بعد فوزه بوسكونسن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جو بايدن، المرشح الديمقراطى، يقترب من حسم سباق الرئاسة بعد أن أمن ولاية ويسكونسن ووصول عدد أصواته الانتخابية إلى 248 صوتا، مشيرا إلى أنه سيفوز فى الانتخابات حال نجح فى الفوز بأصوات نيفادا وميتشيجان.

إذا فاز بايدن بكل من نيفادا وميتشيجان بعد تأمينه لولاية ويسكونسن، فسيكون عدد أصواته الانتخابية 270، وهو العدد الدقيق المطلوب للاستيلاء على البيت الأبيض.

ويواصل مسئولو ميشيجان فرز الأصوات الصحيحة، على الرغم من أن حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب قالت إنها رفعت دعوى قضائية "لوقف العد" في الولاية.

من المتوقع أن تقدم ولاية نيفادا تحديثًا حول عدد أصواتها صباح الغد، بتوقيت الولايات المتحدة.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.