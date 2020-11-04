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المصرية لحقوق الإنسان تصدر قراءة للجولة الأولى من انتخابات النواب.. إنفوجراف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:22 م
المصرية لحقوق الإنسان تصدر قراءة للجولة الأولى من انتخابات النواب.. إنفوجراف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد

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أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قراءة إحصائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وجاء فى مقدمة القراءة أن العملية الانتخابية كانت امتحانا للديمقراطية، سواء للدولة أو للأحزاب أو للمواطن، والتي لها ضمانتان أساسيتان من أجل نزاهتها، تتمثل الأولى في القضاء والثانية في الملاحظة المحايدة والمستقلة والرقابة المجتمعية على تلك الانتخابات، حيث يساهم ذلك في تطوير وشفافية الانتخابات، مضيفة أن تلك المعطيات تساعد على تجويد ظروف العملية الانتخابية.
 
وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه من منطلق الحق في الحصول على المعلومات وتتبع العملية الانتخابية التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري، بالإضافة للتوعية بالواجبات المفروضة على المواطن ذاته، كعدم عرقلة سير العملية الانتخابية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ المفاهيم الديمقراطية وتزايد المشاعر الوطنية من خلال الدور الفاعل الذي يقوم به المواطن في تلك العملية، وأهم ما في العملية الانتخابية هو نتائجها التي تفرض المنظمة المصرية هذا التقرير لها، فقد جرت العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب علي مدار يومي 24 - 25 أكتوبر 2020، وجرت بإشراف قضائي كامل بلغ 1200قاضى شارك في الانتخابات، مع وجود تشديد من المستشارين علي الإجراءات الاحترازية واتباع الإجراءات الإدارية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأشارت الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت المرحلة الأولى في دوائر (14) محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ويمتثل هؤلاء الناخبين أمام 10240 لجنة فرعية لاختيار 284 نائبًا في النظامين الفردي والقوائم ويشرف على كل لجنة قاض، مشيرة الى أن هذا الهيئة الوطنية للانتخابات استقبلت 248 تظلم على نتائج الانتخابات قبل إعلانها رسميا ، ونجحت 4 محافظات فقط في حسم العملية الانتخابية من الجولة الأولي هي الجيزة ، الفيوم ، البحر الأحمر ، الإسكندرية   فيما تشارك 10 محافظات أخري في الإعادة أسيوط ، بنى سويف ، البحيرة ، المنيا ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، مطروح ، الأقصر ، الوادي الجديد.
 
وتابعت :" هذا ويتكون مجلس النواب القادم من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردي" بإجمالي 568 نائبا منتخبًا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا".
 
ونوهت المنظمة المصرية للحقوق الإنسان الى أنها رصدت نتائج الجولة الأولي من انتخابات النواب 2020، موضحة أنه يحق لـ33 مليونا و472 ألف مواطن مصري بأدلاء صوتهم الانتخابي من المسجلين في قاعدة البيانات في المرحلة الأولى، شارك منهم  9 مليون و  69الف في الانتخابات بواقع 28.06 %  نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية، منها مليون صوت باطل، فيما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الفائزون في الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب2020  بنظام القائمة ، حيث تنافس568 مرشح أساسي واحتياطي على قائمتين انتخابيتين هما قائمة "نداء مصر" و"القائمة الوطنية من أجل مصر.
 
 
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المنظمة المصرية لحقوق الانسان

حافظ أبو سعدة

انتخابات البرلمان

الجولة الأولي لانتخابات مجلس النواب

المجتمع المدنى

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