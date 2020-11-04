اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الشقيقات السبع" يزين ليالى نوفمبر ويشاهد كعنقود نجمة مفتوح يضم 500 نجم

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:00 ص
"الشقيقات السبع" يزين ليالى نوفمبر ويشاهد كعنقود نجمة مفتوح يضم 500 نجم رصد النجوم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر نوفمبر "شهر الثريا"، حيث يزين هذا العنقود النجمى سماء  مصر والمنطقة العربية بعد بداية الليل وحتى فجر اليوم التالى، وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عنقود الثريا والذى يعرف ايضا بتسمية الشقيقات السبع سيكون مشاهدا ليس فقط فى الوطن العربى بل في كل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية .

وعند النظر إلى هذا العنقود النجمي فهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهوله باستخدام نجوم الجبار (الجوزاء)  فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية سوف نصل إلى نجم احمر براق يسمى الدبران وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية (المنظار) لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.

الثريا عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم وبحسب القياسات الحديثة فان الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف.

نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويا عبر الفضاء والعديد من منها يسطع الآلاف المرات أكثر من الشمس.

عند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم ، ومن خلال المنظار الثنائي سوف يظهر العديد من النجوم اكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

كقاعدة عامة يظهر عنقود الثريا فوق الأفق الشرقي قبل الدبران ويغرب قبله  والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة سيكون بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الجنوبية " جنوب خط الاستواء " حيث تشرق الثريا بعد فترة قصيرة من شروق الدبران.

بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيرصد في سماء المساء من الان وحتى ابريل 2021.

حاليا تظهر الثريا منخفضة في الأفق الشرقي بعد بداية الليل ببعض الوقت وتصل عاليا في السماء عند منتصف الليل وتنخفض نحو الغرب قبل الفجر تماما مثل الشمس خلال النهار وهذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها.

بشكل عام يكون عنقود نجوم الثريا ظاهرا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء ويمكن بسهوله تخيل الثريا كلطخة متجمدة على قبة سماء الليل.



 


عنقود الثريا

نجوم الشقيقات السبع

الشقيقات السبع

النجوم

الكواكب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القمر الأزرق يزين سماء مصر خلال ساعات.. ثانى بدر خلال الشهر ويطلق عليه القمر القزم.. حجمه أصغر بحوالى 14% من المعتاد وإضائته أقل بنسبة 30% مقارنة بالقمر العملاق.. وجمعية فلكية تؤكد عدم تأثيره على توازن الطاقة

السبت، 31 أكتوبر 2020 04:30 م

الجمعية الفلكية بجدة: كويكب صغير يحلق قرب الأرض اليوم دون خطورة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 10:36 ص

جمعية فلكية تعلن موعد تحرى غرة شهر صفر لعام 1442 هجريا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:04 ص

القمر يقترن بكوكب الزهرة غدًا.. الظاهرة تشاهد بسماء مصر والوطن العربى بالعين المجردة فى مشهد بديع.. ولا يفوتكم تعامد القمر على الكعبة هذا اليوم.. وجمعية فلكية: التعامد الرابع هذه السنة والظاهرة تحدد القبلة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة