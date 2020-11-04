الزراعة: تحصين 2 مليون و565 ألف رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية والمتصدع

كتب عز النوبى

تواصل الإدارة لمركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية والأجهزة المعنية بالمحافظات، استمرار حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت يوم 19 سبتمبر الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى ما تم تحصينه من الماشية بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بلغت 2 مليون و565 ألف رأس، مضيفا أن هناك إجراءات متبعة فى أى برامج أو حملة التحصين، ومن بينها فرض العقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين، حرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر بيع المواشى فى الأسواق غير المرقمة والمسجلة من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.

وناشدت وزارة الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، وأن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن بين الإجراءات المتبعة فى أى برامج أو حملة التحصين، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكترونى للطب الوقائى وأسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح.