اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الجيش المصري عبر العصور" ندوة تثقيفية لطلاب "طب" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:02 م
"الجيش المصري عبر العصور" ندوة تثقيفية لطلاب "طب" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جانب من الندوة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان «الجيش المصري عبر العصور» نظمت كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة لتثقيف الطلاب عن بطولات الجيش المصري برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)

تحدث فى الندوة اللواء محمد رضا عوض، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 بحضور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، عميدة كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد محسن اسماعيل عميد كلية الصيدلة، واللواء طارق عطية مدير العلاقات العامة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (4)

واستعرض اللواء محمد رضا، ذكرياته عن عملية العبور التي أذهلت العالم وغيرت قوانين القتال فى الكليات العسكرية، وكيف أدار المقاتل المصرى الحرب بعتاد عسكرى أقل تقدما وكفاءة مما يمتلكه العدو، ولكنها كفاءة الجندى المصرى وإصراره على النصر الذى تحقق بفضل الله، وخطة الخداع التى أدارتها القيادة السياسية بحنكة بالغة، أحدثت المفاجأة الصادمة فى خطوط العدو.

 

ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)

وأكد أن الجيش المصري على مر العصور خاض 955 معركة لم يهزم إلا في 12 معركة فقط، كما تناول بعض تفاصيل معركتى تبة الشجرة والمزرعة الصينية التى دارت بضراوة شديدة وحققت فيها القوات المصرية انتصارا مذهلا بعتاد وجنود اقل كما وكيفا مما كان يمتلكه العدو، وطالب بتنظيم ندوات عن تاريخ الجيش المصري والزيارات للمواقع الأثرية التي تجسد بطولات الجيش العظيم ليتعلم الطلاب منها ويتخذ القدوة، كما وجه حديثه لطلاب مصر بضرورة أن يدركوا قيمة وعظمة الدولة المصرية، وأن يتوقفوا عن جلد ذواتهم، ويعلموا أنهم أحفاد أجيال عظيمة عملت وجاهدت وكافحت من أجل تحقيق طموحات وآمال هذه الدولة.

ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)

وأشار إلى دور الاستطلاع فى الجيش المصري وكيف وفرت فرق الاستطلاع المختلفة التى جابت سيناء طولا وعرضا المعلومات الدقيقة لكل تحركات القوات الاسرائيلية وعتادها واماكن تمركزها فى سيناء، مما ساهم بشكل كبير فى إعداد خطة الخداع، وإدارة المعركة التى بدت للعالم كلها أنها مستحيلة، بنجاح واقتدار كبيرين أذهل كل دول العالم المتقدم.

ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (5)

وفي نهاية الندوة كرمت الدكتورة فوزية أبو الفتوح، عميدة كلية الطب جامعة مصر، اللواء محمد رضا عوض، وأهدته درع جامعة مصر تقديرا لدوره في تثقيف الطلاب ومشاركته المتميزة فى الندوة.


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فعاليات جامعة مصر

الجيش المصرى

ندوات جامعة مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة