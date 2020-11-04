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الأوقاف تلغى تصريح خطيب مكافأة.. وتؤكد: "ارتكب فعلا لا يتسق مع صعود المنبر"

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:52 م
الأوقاف تلغى تصريح خطيب مكافأة.. وتؤكد: "ارتكب فعلا لا يتسق مع صعود المنبر" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء ترخيص خطيب مكافأة بالشرقية يدعى "م.ع"، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه ، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن القرار بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مديرية أوقاف الشرقية وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر.

وكان القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وجه جميع الأئمة وخطباء المكافأة والعاملين بالأوقاف بضرورة تقدير مدى نبل الأمانة التى يتحملونها والعمل الذى يقومون به فى خدمة دينهم ووطنهم، مما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس فى جميع تصرفاته.


وأكدت الوزارة فى بيان سابق، على أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا، مناشدة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.


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