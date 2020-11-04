الأصعب قادم.. مقترحات الحكومة لفتح وغلق المحال التجارية.. إنفوجراف

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم مناقشة وإقرار خطة وزارة التنمية المحلية التى أعدتها مسبقاً مع الجهات المعنية لضبط مواعيد إغلاق المنشآت التجارية، بما تتضمنه من مقاهى ومطاعم ومحال تجارية فى مواعيد محددة، وذلك فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

من 7 صباحا حتى 12 مساءً فى الشتاء

من 7 صباحا حتى 1 صباحًا فى الصيف

مقترحات أخرى بالغلق ما بين 10 مساءً أو 11 مساءً أو 12 مساءً

تختلف توقيتات الغلق وفقا للمحافظات وطبيعتها

المحافظات السياحية سيكون فيها مرونة أكثر فى المواعيد

السوبر ماركت الصغيرة ومحال البقالة والصيدليات مستثناة

غلق الورش والمحال التجارية قبل المطاعم والمقاهى بـ"ساعة"