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اعرف إزاى تبعت شكاوى المحليات بعد تلقى 47 ألف شكوى وحل 94.4% خلال عامين

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:30 ص
اعرف إزاى تبعت شكاوى المحليات بعد تلقى 47 ألف شكوى وحل 94.4% خلال عامين صوتك مسموع - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من جميع المحافظات سواء من انتشار القمامة أو الإشغالات أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وغيرها، من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة قبل عامين، وتلقت منذ إطلاقها نحو 228 ألفًا و851 رسالة منها حوالى 47 ألف شكوى مستوفاة تم حل 94.4% منها.
 
"اليوم السابع" يوضح طرق إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع كما يلى:
 
1. يمكن ارسال شكوى لوزارة التنمية المحلية عبر رقم "الواتس أب" مبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783".
 
2. تتلقى المبادرة الشكاوى عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo)
 
3. كما خصصت وزارة التنمية المحلية خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330"
 
4. ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى (Info@mld.gov.eg <mailto:Info@mld.gov.eg)
 
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بمناسبة مرور عامين على انطلاق المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 فى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين ، مؤكدًا أن المبادرة تعتبر أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظراً لأنها تختلف عن أى آلية سابقة لاستقبال شكاوى المواطنين فهى تعتمد على أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك والواتساب وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم، وذلك في ضور تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات وتطوير منظومة الشكاوى، لافتا إلى أن المبادرة نجحت خلال عامين فى تلقى 228 ألفًا و851 رسالة منها حوالى 47 ألف شكوى مستوفاة تم حل 94.4% منها، وجار العمل على حل باقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

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