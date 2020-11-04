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استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:00 ص
استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26 درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.
 


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