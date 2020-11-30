وزير الداخلة الموريتاني يؤكد تراجع معدل الجريمة في بلاده

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أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق تراجع معدل الجريمة في بلاده منذ أكثر من ثمانية أشهر، لا سيما الاغتصاب والقتل والابتزاز.

وأوضح الوزير -في تصريحات نشرتها صحيفة "الشعب" الرسمية اليوم الاثنين- أن الانخفاض المسجل كبير من حيث الأرقام، وهو 20 إلى 30 بالمائة، ويصل أحيانًا إلى 55 و62 بالمائة حسب الحالة.

وقال: "إن هذا التراجع يعزى إلى فعالية عمل القوات الأمنية، وتحسّن الأداء بشكل ملحوظ على مستوى الوقاية من الجرائم من خلال البحث والتوقيف واعتقال مرتكبي الجرائم".

وأشار إلى أنه طيلة الأشهر الثمانية الماضية، لم يُسجل أي عمل إجرامي ضد مجهول، معربًا عن فخره بالنتائج التي حققتها القوات الأمنية في مثل هذا الوقت القصير.

وأضاف الوزير أنهم يعتمدون استراتيجية متدرجة للارتقاء بالبلاد إلى المعايير الدولية لمعدل وكلاء الأمن لكل فرد، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الجديدة.

وتابع أنه في هذا السياق أنشأ المركز العملياتي لأمن نواكشوط، ويهدف إلى التنسيق الجيد بين جميع الهيئات المعنية بالأمن مع احترام قيادتها وطريقة عملها.

وبيَّن الوزير أن المركز يعمل على عدة مهام مرحلية، تبدأ بجمع المعلومات واكتشاف الحوادث ومركزة البيانات الجغرافية المحلية، ثم العمل على تحليل البيانات لتوليد التنبيهات اللازمة المتعلقة بالأشخاص والمركبات وكذلك الكشف عن المواقف غير الطبيعية على أساس الارتباط بين عدة مصادر للبيانات، كما يعمل على اتخاذ القرار بناءً على استخبارات ومعلومات سريعة.