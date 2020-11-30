مطربة إيطالية تتعرض لهجوم عنيف بعد وصفها وفاة مارادونا بـ"حدث عادى"

كتبت فاطمة شوقى

انتقدت المغنية الإيطالية لورا باوزينى وسائل الإعلام الإيطالية لتغطيتها المكثفة لوفاة دييجو أرماندو مارادونا، وتجاهلها للمظاهرات ضد عنف المرأة، ولكنها تعرضت للعديد من الانتقادات.

ووصفت المغنية الإيطالية وفاة مارادونا بـ"حدث عادى"، وقالت إنها "أخبار ليست هامة أكثر من النساء المعنفات"، ووصفت مارادونا بأنه "رجل لا يحظى بالتقدير".

وكتبت المغنية الإيطالية على "تويتر": "فى إيطاليا اليوم، يعتبر توديع رجل كان بلا شك جيدًا جدًا فى لعب كرة القدم، ولكنه أصبح أقل أهمية من ألف شئ آخر مثل ممارسة العنف ضد العديد من النساء اللائى يتعرضن للضرب والإساءة".

كما قالت المغنية الإيطالية: "إذا مات مايكل جاكسون بالأمس، لكان الأمر نفسه سيحدث. عندما يكون الرجال محبوبين جدًا فى جميع أنحاء العالم ، فمن المنطقي أن يحدث هذا، لم يختر موته في اليوم العالمي ضد قتل الإناث. كفى هذا الجدل المبتذل".

وأشارت صحيفة "لا ناثيونال" الارجنتينية إلى أن المغنية المشهورة قررت حذف منشورها بعد تلقيها العديد من الانتقادات على تصريحاتها الخاصة بمارادونا.