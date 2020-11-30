اليوم السابع
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مصر الجميلة.. قمص بكنيسة أبو سفين يشارك فى افتتاح معهد أزهرى بقنا ‎

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:13 م
مصر الجميلة.. قمص بكنيسة أبو سفين يشارك فى افتتاح معهد أزهرى بقنا ‎ قمص بكنيسة أبو سفين يشارك فى افتتاح معهد أزهرى بقنا ‎
قنا صابر سعيد

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شارك كاهن كنيسة أبو سفين بصوص جنوب محافظة قنا، في افتتاح المعهد الأزهرى الابتدائى، بحضور الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية.

 

وقال الشيخ أحمد عبد السيد، مدير المعهد في تصريح لليوم السابع، إن القمص جورجيوس، كاهن كنيسة أبو سفين بصوص شارك في افتتاح المعهد الأزهري في جو يسوده المحبة والتعاون والمشاركة المجتمعية بنسيج الوطن الواحد.

 

وكانت قد شهدت قرية دويح التابعة بمدينة نقاده افتتاح المعهد الأزهرى الدينى، بحضور نجلاء بخوم، عضو مجلس النواب وعدد من رجال الدين وأهالي القرية.

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افتتاح معهد

دير أبو سفين

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