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مدير مستشفى بأسيوط يوضح حقيقة ولادة سيدة خارج المستشفى لعدم ارتدائها الكمامة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:19 م
مدير مستشفى بأسيوط يوضح حقيقة ولادة سيدة خارج المستشفى لعدم ارتدائها الكمامة اسعاف-ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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نفى الدكتور نحميا وسلى عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزى بأسيوط، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ولادة سيدة خارج أبواب المستشفى بسبب إصرار العامل على ارتدائها الكمامة.

 

وأوضح مدير المستشفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما تم نشره ليس له أساس من الصحة وأن السيدة "ن .ع" جاءت إلى مستشفى ساحل المركزى وهى فى حالة ولادة ونصف الطفل ساقط من الأم، وعلى الفور تم أخذها على "ترولى" إلى غرفة العمليات.

 

وتابع مدير المستشفى، قام الدكتور ناصر أخصائى النساء والولادة بإحراء العملية واستخراج الطفل الذى ولد مشوها بالشفة الأرنبية، وتبين أن الأم كانت مصابة بتسمم حمل 200 على 100 وتعانى من ارتفاع شديد فى ضغط الدم وكانت محولة من عيادة طبيبها الخاص إلى مستشفى أسيوط الجامعى، لكن نظرا لسوء حالتها ودخولها فى الولادة بشكل مباشر جاءوا بها إلى المستشفى والكاميرات سجلت دخولها على ترولى المستشفى، وتم تحويل الأم بعد ذلك لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى والطفل فى الحضانة.

 

 


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