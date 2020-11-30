مدير الأقصر الأزهرية : ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والمنهج الدراسى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، مجمع معاهد الزينية بحرى وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف معاهد المنطقة للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ورافقه خلال الجولة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، وعبد العظيم المهندس مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة .

وخلال الجولات أكد قيادات المنطقة على ضرورة الالتزام بالزى الأزهرى واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية الطلاب والمعلمين، وإلتزام المعلمين بالمنهج الدراسى وتحقيق الإنضباط العام داخل المجمع بما يضمن إستقرار الأوضاع والنهوض بالعملية التعليمية بكافة المراحل، كما تفقدوا الفصول الدراسية للوقوف على شرح المعلمين وناقشوا الطلاب والطالبات فى بعض المناهج المقررة وتم حثهم على الاستذكار والتحصيل العلمى الجيد لتحقيق النجاح والتفوق.

وكان الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، قد تفقد فعاليات الدورة التدريبية لموجهى المرحلة الإبتدائية بالمنطقة على المنهج الجديد ورؤية مصر 2030م والإطار العام للتوجيه الفني، ودورة تأهيل معلمى القرآن الكريم وتنمية مهاراتهم فى الحاسب الآلي، حيث يحاضر فى تلك الدورة كل من أحمد إسماعيل وأحمد عبد الراضي، حيث رافقه أثناء الزيارة أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وجمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية وحسان الدناوى مدير إدارة التدريب بالمنطقة.

وقال رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، خلال جولته:"إننا نسير وبسرعة كبيرة فى تدريب وتنمية مهارات كافة العاملين بالعملية التعليمية والمساعدين فيها من شيوخ معاهد ومعلمين وأخصائيين اجتماعيين وإداريين حتى نصل للهدف المطلوب من الارتقاء والتطوير الذاتى والمهنى وبشكل متوازى ودون خلل من أى جانب".



مدير منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية