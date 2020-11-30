اليوم السابع
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صور.. كنائس شمال سيناء تكرم عددا من الخريجين

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:16 م
صور.. كنائس شمال سيناء تكرم عددا من الخريجين جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين

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كرمت 3 كنائس بمحافظة شمال سيناء الخريجين من ابنائها ،وأعلنت إيبارشية سيناء الشمالية، أنها احتفلت بأبنائها الخريجين، بتوزيع الهدايا التذكارية بيد نيافة الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية بثلاث كنائس من كنائسها.

وتابع البيان أن الانبا قزمان، تولى خدمة القداس الإلهى يوم الخميس الماضى فى كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس بالمساعيد وكرم عقبه المجموعة الأولى من الخريجين، وصلى فى اليوم التالى (الجمعة) فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعريش، وكرم مجموعة أخرى وأخيرًا صلى أمس فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد وكرم المجموعة الثالثة.

شارك فى الصلوات والتكريم الآباء كهنة الإيبارشية وبعضٌ من شعبها.

 
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شمال سيناء

محافظه شمال سيناء

كنائس شمال سيناء

العريش

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