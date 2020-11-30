صور.. رئيس منطقة قنا الأزهرية يفتتح معهد دويح الأزهرى

قنا صابر سعيد

افتتح الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، اليوم الإثنين، معهد دويح الأزهرى بالبحرى قمولا فى مدينة نقادة، بحضور الشيخ محمود أبو الدهب، مدير التعليم الإبتدائى والشيخ محمد السيد، مدير أوقاف نقادة، وربيع منصور، رئيس القرية، والشيخ أحمد عبد السيد، مدير المعهد الأزهري.

وقال الشيخ تاج الدين، رئيس منطقة أزهر قنا فى كلمته، إن المعهد بنى على أرض من تبرع أهلى مقدما الشكر للمساهمين على ذلك التبرع، ومثمنا دور القائمين على المعهد الأزهرى والعملية التعليمية به منذ بدء الدراسة.

وحث رئيس منطقة قنا الأزهرية، أولياء الأمور من الحاضرين على التحاق أبنائهم بالتعليم الأزهرى وتشجيعهم على ذلك نظرًا للجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمة فى معاهد الأزهر على مستوى جمهورية مصر، بدعم الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأشار الشيخ أحمد عبد السيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الافتتاح شهد حضور عدد من قيادات الأزهر وأهالى القرية والقيادات التنموية مشاركة منهم فى فرحة بدء العمل والدراسة بالمعهد الجديد، مؤكدًا أن التعليم الأزهرى نواة لإخراج جيل صالح مع عملية تعليمية تقدم الاستفادة لطلابها.