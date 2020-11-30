رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية: 28 مليون جنيه لتبطين وتأهيل ترع الرى بالمركز

الدقهلية شريف الديب

أكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، أن تكلفة تبطين الترع بمركز بني عبيد تصل إلى 28 مليون جنيه كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه أحد المشروعات التى سوف تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأشار قابيل، إلى أنه قام بعمل جولة مع المهندس أحمد الجوهرى مدير هندسة الرى بميت سويد، لمتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع بنطاق مركز ومدينة بنى عبيد، موضحا أنه جاري متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمغذى ترعة خيرى، وترعة اليوسفية، والتحسين، والحدادة، ويتم تنفيذ الأعمال بوضع الدبش، وتغطيته بطبقة إسمنتية ويبطن بطبقة أخرى خرسانية مسلحة من الجانين وحتى القاع، يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن الخطة الموضوعة للانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين وتدبيش ترع الرى لتقليل الفاقد من المياه وترشيد الاستهلاك.

وأبدى رئيس المركز سعادته بالأعمال الجارية، وقال إن تبطين وتدبيش هذه الترع يوفر كميات كبيرة من المياه، ويقلل الفاقد والأهم من ذلك زيادة تدفق ووصول المياه إلى نهاية الترع، وعدم نمو الحشائش والنباتات بكل أنواعها على جانبي الترع، وينعكس بذلك على توفير موارد الدولة من خلال عمليات التطهير التي كانت تتم فى السابق، ويؤدى ذلك إلى توسعة الطرق الموازية للترع الذى تم تغطيتها، كما أن المشروع يؤدى بفوائد كثيره أهمها تقليل الفاقد من المياه .