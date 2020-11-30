حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز ومدن الغربية

الغربية مصطفى عادل

شن قسم الإشغالات بحي أول المحلة الكبرى حملة إشغالات ليلية لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم رفع كافة الإشغالات بشوارع (6 أكتوبر - ميدان المشحمة - طريق المحلة المنصورة - خلف شركة النصر للغزل والصباغة - امتداد شارع مصطفى كامل بمنطقة أبو راضي - امتداد شارع مكتب العمل - شارع الجلاء - شارع نادي البلدية - شارع الصياد المتفرع من شارع شكري القوتلي)، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة (30 شيشة - 22 كرسي خرزان - 3 ترابيزة بلاستيك - 3 طقطوقة خشب)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وقام حي ثان المحلة بحملة إشغالات ليلية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط الشارع وفض إشغالات الطريق العام وذلك بمنطقة (سكة زفتي - السبع بنات - شارع أبو الفضل) وتم التفتيش على الشيشة بالمقاهي والكافيهات وتم مصادرة عدد ( 8 شيش - و 19 كرسي - 2 ميزان -5 لافتات - 3ترابيزة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى ذات السياق استمرت حملات تفقد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى مركز ومدينة كفر الزيات، حيث تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافتيريات بقرى (كفر النصارية - كفر يعقوب - منصورية الفستق)، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد 32 شيشة وعدد كبير من الأكواب الزجاجية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم التأكيد على تقديم المشروبات فى الأكواب ذات الاستعمال الواحد وعدم تقديم الشيشة، تم ذلك بالتنسيق بين قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

كما قامت حملة تفتيشية بمركز ومدينة بسيون على المقاهي والكافيهات، وتم رفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المارة والمواطنين من الطريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بمدينه بسيون لتقديمهم الشيشة لروادها وتم مصادرة 12 شيشة و20 كرسى نتيجة افتراش أصحاب الكافيهات للطريق العام أمام الكافية مما تسبب فى إشغال الطريق وإعاقة حركة المارة والمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن محافظ الغربية قد كلف رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورفع إشغالات الطرق بشكل يومي ومستمر .