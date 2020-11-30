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تعرف على شروط منح الموظفين إجازات استثنائية بكفر الشيخ

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:47 م
تعرف على شروط منح الموظفين إجازات استثنائية بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 1139 لسنة 2020، بمنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، لأصحاب الأمراض المزمنة بشرط تقديمهم مستندات من مؤسسة صحية حكومية تثبت ذلك، ومنح إجازات استثنائية للحوامل، والسيدة التي ترعى طفلا فأكثر، ويكون عمره أقل من 4 سنوات.

 

وحدد القرار بدء العمل به من الغد الثلاثاء، الموافق الأول من ديسمبر 2020، ولحين إشعار آخر، بشرط أن يكون ذلك لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء قرار المحافظ ضمن الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، مطالبا كافة الجهات بمراعاة تلك الإجراءات لمواجهة الفيروس.

 

 

 


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إجازة استثنائية

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