تعرف على القطع الأثرية بمتحف كفر الشيخ القومى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت التحف الأثرية بمتحف كفر الشيخ القومي، والمتحف يضم 1200 قطعة أثرية، معظمها لم تعرض على الجمهور قبل افتتاحه، ونستعرض بعض القطع الاثرية، ليتعرف قراء اليوم السابع عليها.

"مصراعى باب من الخشب" من الفن الإسلامى

يوجد بمتحف كفر الشيخ ضلفتى باب من الخشب المطعم بالعاج والصدف، قوام زخرفتها حشوات هندسية منتظمة وأطباق نجمية، إضافة إلى فرع نباتى بسيط به زهور نباتية على الإطار الخارجى للباب، وللباب قفل خشبى نقش عليه نص كتابى بالحفر البارز عبارة: "نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.. " "عمل الفقير وانتشرت زخرفة الحشوات المجمعة على هيئة الأطباق النجمية فى مصر خلال العصر المملوكي.

تمثال رمسيس الثانى (1279 -1213) بوتو/ جرانيت رمادى

يصور الملك رمسيس الثانى مع عمود كان يعلوه رأس إله يستند إلى كتفه اليسرى، والملك يرتدى باروكة مستديرة مع الصل الكوبرا الواقى على جبينه، هذا التمثال مثير للاهتمام لأنه يعرض العديد من الأمثلة على قيام قدماء المصريين بترميم تماثيلهم الخاصة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الأنف، الذى تم تثبيته، ولكنه مفقود الآن، ويعود إلى الدولة الحديثة: الأسرة 19.

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