اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على القطع الأثرية بمتحف كفر الشيخ القومى.. صور

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:00 ص
تعرف على القطع الأثرية بمتحف كفر الشيخ القومى.. صور
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعددت التحف الأثرية بمتحف كفر الشيخ القومي، والمتحف يضم 1200 قطعة أثرية، معظمها لم تعرض على الجمهور قبل افتتاحه، ونستعرض بعض القطع الاثرية، ليتعرف قراء اليوم السابع عليها.

 

"مصراعى باب من الخشب" من الفن الإسلامى

يوجد بمتحف كفر الشيخ ضلفتى باب من الخشب المطعم بالعاج والصدف، قوام زخرفتها حشوات هندسية منتظمة وأطباق نجمية، إضافة إلى فرع نباتى بسيط به زهور نباتية على الإطار الخارجى للباب، وللباب قفل خشبى نقش عليه نص كتابى بالحفر البارز عبارة: "نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.. " "عمل الفقير وانتشرت زخرفة الحشوات المجمعة على هيئة الأطباق النجمية فى مصر خلال العصر المملوكي.

 

تمثال رمسيس الثانى (1279 -1213) بوتو/ جرانيت رمادى

يصور الملك رمسيس الثانى مع عمود كان يعلوه رأس إله يستند إلى كتفه اليسرى، والملك يرتدى باروكة مستديرة مع الصل الكوبرا الواقى على جبينه، هذا التمثال مثير للاهتمام لأنه يعرض العديد من الأمثلة على قيام قدماء المصريين بترميم تماثيلهم الخاصة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الأنف، الذى تم تثبيته، ولكنه مفقود الآن، ويعود إلى الدولة الحديثة: الأسرة 19.

 

124862026_130119535535182_6091568955026175425_n
 
126176217_132433281970474_9154965449417077092_o

.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

متحف كفر الشيخ

رمسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتنيات متحف كفر الشيخ الجديد.. أبرزها تمثال الطفل النائم.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:00 ص

‪متحف كفر الشيخ يخطف الأنظار بعد 19 يوما من افتتاحه.. المتحف قبلة لطلاب المدارس والجامعات والأهالى.. 10 آلاف و450 زائر للمتحف خلال الفتره الماضية.. وتخصيص مرشدين لذوى الاحتياجات الخاصة.. صور‬‬

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:30 ص

السياحة والآثار تبحث مع أمناء متحف كفر الشيخ وضع خطة تسويقية للمتحف

السبت، 07 نوفمبر 2020 01:54 م

فيديو.. إقبال كبير على متحف كفر الشيخ فى أول يوم يستقبل فيه الجمهور بعد افتتاحه

الأحد، 01 نوفمبر 2020 07:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة