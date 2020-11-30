الرئاسة الجزائرية: تبون يواصل النقاهة فى ألمانيا ويعود للبلاد قريبا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، مواصلة الرئيس عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة.
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، مواصلة الرئيس عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة.
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