اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الجزائرية: تبون يواصل النقاهة فى ألمانيا ويعود للبلاد قريبا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:03 م
الرئاسة الجزائرية: تبون يواصل النقاهة فى ألمانيا ويعود للبلاد قريبا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، مواصلة الرئيس عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة.

 

 

 


الجزائر

اخبار الجزائر

الرئاسه الجزائريه

تبون

الرئيس الجزائرى

عبد المجيد تبون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة