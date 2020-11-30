إيفانكا ترامب تنشر صورا عائلية برفقة أبنائها فى عيد الشكر وتوجه رسالة إلى والدها

كتب محمد سعودى

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته في البيت الأبيض، متابعيها عبر انستجرام، صورا لها برفقة أسرتها، إضافة إلى لقطات للرئيس دونالد ترامب مع أحفاده، معلقة :"ممتنة جزيل الشكر لرئيسنا وعائلتي في موسم الأعياد".

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يهبط من الطائرة، ويمسك أحفاده وكان يلوح بيده إلى انصاره على ما يبدو، فيما حرصت ابنته إيفانكا ترامب على التقاط صورا بصحبة زوجها وأولادها في البيت الأبيض خلال عيد الشكر الذي تحتفل به الولايات المتحدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



إيفانكا ترامب

وفي وقت سابق، قال ترامب في بيان عيد الشكر السنوي :"خلال موسم الامتنان هذا ، نعترف أيضًا بأولئك الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم. ويشمل ذلك الوطنيين الأمريكيين الشجعان لقواتنا المسلحة الذين يدافعون بإيثار عن حريتنا المقدسة في الداخل والخارج"، وتابع: "ونتوقف لنتذكر تضحيات رجال إنفاذ القانون والمسعفين الأوائل. نشعر بامتنان عميق لكل من ظلوا على أهبة الاستعداد خلال الأعياد ويبقوننا بأمان ونحن نحتفل ونشكر النعم في حياتنا.

ويحتفل الأمريكيين بعيد الشكر سنوياً منذ عام 1789، حيث يتناول الملايين الديوك الرومى فى هذه المناسبة وسط أجواء احتفالية، بدأ الاحتفال بعيد الشكر فى القرن السابع عشر عندما وصل المهاجرون الإنجليز إلى أمريكا حيث واجه بعضهم الهلاك والموت بسبب جهلهم بطرق الزراعة وسبل العيش الأساسية، حيث قرر السكان الأصليون مساعدتهم على تعلم الزراعة والرى واحتفلوا بأول موسم حصاد معاً فى عام 1621.

كان خصص الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية أبراهام لينكولن خصص يوم الخميس الرابع من نوفمبر سنوياً للاحتفال بعيد الشكر، وبدأ تقليد إعفاء ديك رومى من الذبح لأول مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ليلة عيد الشكر عام 1989، ومنذ ذلك الوقت بات العفو عن ديك رومى من الذبح تقليد أمريكياً.



ترامب برفقة أحفاده



ترامب مع أحفاده