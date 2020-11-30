جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمحاسب فوزى همام مساعد المحافظ لشئون المحليات، اليوم الاثنين، بقاعة اجتماعات الديوان العام، اجتماعا مع عدد من مسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وذلك بحضور عدد من مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة ومديرى الإدارات بالديوان العام المعنيين، لاستعراض إنشاء مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيوانى والداجنى بطور سيناء لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء، ليواصل قطار التنمية الزراعية إنجازاته، وتتواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الحيوانية التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائي، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الانتاج الحيوانى والدواجن بمحافظة جنوب سيناء.

وعقب الاجتماع انتقل الحضور لمعاينة المواقع المقترحة بمدينه طور سيناء.