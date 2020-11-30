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للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية

إدارة البيئة بالبحر الأحمر تشن حملات على الفنادق السياحية.. صور

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:41 م
إدارة البيئة بالبحر الأحمر تشن حملات على الفنادق السياحية.. صور لجان التفتيش على تطبيق الاجراءات الاحترازية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تواصل الإدارة العامة للبيئة التابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر شن حملات متكررة على الفنادق السياحية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وذلك من خلال أعمال لجنة التفتيش و التوعية البيئية و الصحية.

وأكدت الادارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، أن ضمن خطة التشغيل السياحى الآمن و حزمة التدابير الإحترازية و الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحى و بناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر بالإهتمام بالقطاع السياحى تابعت لجنة التفتيش و التوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة قسم التفتيش البيئى وقسم الإعلام والتوعية البيئية، وإدارة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر مدى جدية الفنادق و المنتجعات السياحية فى تطبيق الإجراءات الإحترازية و الإشتراطات البيئية و كذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة.

وضاقت فى بيان لها أن على هامش أعمال اللجنة تم تنفيذ لقاء توعوى للعاملين بالفنادق و المنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات و التباعد الإجتماعى و الكشف الدورى عليهم و استخدام المطهرات بشكل مستمر.

و تستكمل اللجنة أعمالها فى متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية فى الفنادق و المنتجعات السياحية التى حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط و الإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.

 

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