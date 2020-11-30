أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب فى دائرتين بالوادى الجديد.. إنفوجراف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب، فى دائرتين بمحافظة الوادى الجديد، والتى جاءت كالتالى.

كان المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن اليوم الإثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 110 مرشحين.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.