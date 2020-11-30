اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب فى دائرتين بالوادى الجديد.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:44 م
أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب فى دائرتين بالوادى الجديد.. إنفوجراف أسماء الفائزين بمجلس النواب بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب، فى دائرتين بمحافظة الوادى الجديد، والتى جاءت كالتالى.
 
 
الوادي الجديد
 
 
كان المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن اليوم الإثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 110 مرشحين.
 
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

نتائج انتخابات النواب

انتخابات النواب

جوله الاعاده

الفائزين بانتخابات النواب

مجلس النواب

الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بأسوان.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:30 م

أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بـ4 دوائر فى قنا.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:01 م

أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات النواب بـ4 دوائر فى أسيوط.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:47 م

أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بـ5 دوائر بالمنيا.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:34 م

أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب فى الفيوم.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة