وزير النقل: الانتهاء من محور كلابشة فوق النيل بأسوان بنسبة 100%.. صور

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 3 محاور تنموية على النيل فى محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعى (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال الفترة القادمة.





وأكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموى فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.





ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18كم وعرضه 21 م، والذى يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى وعدد (2) نفق ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى الربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.





وكذلك المساهمة فى ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوى الغربى والشرقى مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة فى ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوى الغربى وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو.





و توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى ادفو بطول 100كم والتى بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم والذى صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذى تم تقسيمه إلى 4 مراحل حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون.





وفى ختام جولته تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى وأعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرسانى وطالب الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضى بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل. لافتًا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برنيس حتــى الطريق الصحـراوى الغربى (القاهــرة – أسوان) عابـرا نهــر النيــل والربــط علـى طريق أسوان / أبـو سمبــل، مضيفًا أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.





وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور على النيل فى الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه حيث تم إنشاء عدد 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهى ( طما – جرجا – بنى مزار ) وجارى تنفيذ عدد 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه وهى ( عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبو تيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهى ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتبارًا من خطة العام المالى القادم 2021/2022

كما واصل كامل الوزير جولاته التفقدية فى عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل حيث بدأت الجولة بتفقد استكمال أعمال رفع كفاءة احد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوى الغربى بطول 18 كم وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.