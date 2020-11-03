مكتب "المحامين" يحذر من أي تجاوز ضد النقيب أو رموز المهنة "سيقابل بكل حزم"

كتب محمد السيد

أصدرت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، بيانا أكدت فيه أنها اجتمعت بدعوة من نقيب المحامين رجائي عطية، بمقر النقابة العامة للنظر في الموضوعات المعروضة على جدول أعمالها، مؤكده أنها استعرضت الكتاب الوارد من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية - والذي انطوى على انحراف بالغ لتقاليد المحاماة - ومخالفة صارخة لأحكام وواجبات المهنة، ما يدرجها تحت نص المادة ٩٨ من قانون المحاماة، كما انطوى الكتاب على مخالفات قانونية صارخة.

وأضافت هيئة المكتب أن أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة استنكروا ما ورد من ألفاظ وعبارات ومغالطات قانونية والواردة بكتاب نقابة القاهرة الجديدة والتي تمثل انحرافا عن تقاليد المحاماة مما يستوجب مسائلة مرتكبيها، مضيفين :"لما كان قانون المحاماة قد فرض رسوم التصديق على العقود وذلك بموجب المادة ٥٩ من قانون المحاماة،ثم جائت المادة ١٦٦ وحددت موارد النقابة العامة أساسا من:

١ - رسوم القيد.

٢ - الاشتراكات السنوية.

٣ - حصيلة أجور الإعلانات القضائية.

٤ - عائد استثمار أموال النقابة.

٥ - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وإذ جاء مجلس النقابة منذ صدور نص المادة ٥٩ وأصدر قراره بتحديد تلك الرسوم (رسوم التصديق) ثم قام بتعديله عام ٢٠١٨ وأضاف حصيلة تلك الموارد إلى موارد النقابة طبقا لنص المادة ١٦٦ ومن ثم فإن حصيلة التصديق على العقود هي مورد أساسي للنقابة العامة ولا يحق للنقابات الفرعية وفقا للقانون الحصول على اي جزء منها - إلا أن مجلس النقابة العامة عام ٢٠١٨ رأى أن يمنح النقابة الفرعية ٢٥ % من تلك الرسوم ومن ثم فإن تلك الأموال خاصة بالنقابة العامة للمحامين وليس للنقابة الفرعية أي حق عليها".

ولفتت هيئة المكتب الى أن تلك الأموال تخضع للرقابة التامة والكاملة لنقابة المحامين العامة وأن أي اعتداء عليه يخضع لطائلة القانون ولن يسمح مجلس النقابة بأي تهاون أو عدوان أو تغول عليه، مؤكدا أن هيئة المكتب تسعى وبكل جدية إلى استصدار مدونة السلوك للتصدي لكل حالات التجاوز والاعتداء على الرموز النقابية والعدوان على تقاليد المحاماة ووقف العدوان على الزملاء من خلال صفحات التواصل.

وأكدت هيئة المكتب أن أي تجاوز قولاً أو لفظًا أو تصرف ضد النقيب أو أي من الرموز النقابية سوف يقابل بكل حزم وسوف يحاسب مرتكب ذلك العمل.