محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ الأعمال بمحاور النيل وجزيرة العرب.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع جزيرة العرب والنيل والحصن والتى أكد خلالها راشد على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية، بتلك المحاور المرورية الرئيسية وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاة وكذا مراعاة اللمسة الجمالية بها فى ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

وحرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ الأعمال بشارع النيل والجارى تطويره بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتى تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشي سياحى بجانب تنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.

وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات الموجودة بمسار أعمال التطوير للكورنيش ورفع كفاءة النظافة بالإضافة إلى تقليم الأشجار التى تحجب الرؤيا عن نهر النيل.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع جزيرة العرب للوقوف على الأعمال النهائية من تطوير للأرصفة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية وباقى أعمال تطوير الجزيرة الوسطى موجها رئيس حى العجوزة بتحديد أماكن انتظار السيارات خاصة بعد توسعة الشارع لتلاشى أى تكدسات مرورية والتنسيق مع شركة الكهرباء المسئولة عن القطاع لتغطية كابلات الكهرباء ودفنها حفاظا على سلامة المارة.

وأختتم المحافظ جولته بمعاينة استكمال محور محمد أنور السادات (ترسا) فى المسافة من محور اللبينى حتى طريق المنصورية والجارى إزالة العقارات التى تعترض خط التنظيم فى ضوء قرار نزع الملكية الصادر فى هذا الشأن، وحتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 ك.م وحتى يكون بديلاً لشارع الهرم.

وقد حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم لاختيار أحدهما بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً بأن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين الأمر الذى لاقى قبولهم.