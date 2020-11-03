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لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم لصالح المرضى.. فيديو وصور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:00 ص
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم لصالح المرضى.. فيديو وصور
الشرقية - فتحية الديب

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فى لافتة طيبة تعبر عن المعدن الطيب وترابط وتلاحم أبناء قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لتقديم أروع الأمثلة فى العمل التطوعى والخير، بالتبرع بـ1238 كيس دم فى يوم واحد لصالح أبناء القرية، ليتم وضعها باسم القرية بالمركز الإقليمى لبنك الدم وتصرف لهم بالمجان.

وقال "عبد العزيز الخصوصى"، مدرس من أبناء القرية، إنه فى ظل الظروف الراهنة والخوف المسيطر على المواطنين من فيروس كورونا، لم يعبأ أبناء شبرا النخلة الأبطال وتحدوا فيروس "كورونا" بفرض إجراءات احترازية صارمة فى حملة التبرع بالدم واستطاعوا للعام التاسع على التوالى التربع على المركز الأول للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية والتبرع بـ1238 كيس دم فى يوم واحد، موضحا أن أغلب الأهالى حرصوا على اصطحاب أطفالهم معهم لمشاهدة لحظة تبرعهم بالدم لخلق لديهم نوع من محبة العمل التطوعى منذ الصغر.

فيما أشرفت على الحملة إحدى الجمعيات بشبرا النخلة، ومساعدة جميع قيادات القرية الشعبية والتنفيذية، وعقدت الحملة فى 3 أماكن.

وقالت الدكتورة نانسى عبد الحى، مدير المركز الإقليمى لبنك الدم، إن أهالى وشباب شبرا النخلة ضربوا أروع الأمثلة فى العمل الخيرى، وسطروا ملحة فى تحدى الخير، وتعد هذه الحملة التاسعة لهم، وأعدوا لها بشكل جيد من حيث اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وأن الحصة التى تم تجميعها من أكياس الدم بعد مراجعتها وفحصها سيجرى وضعها فى بنك الدم لصالح أهالى شبرا.\

 

لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (1)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (2)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (3)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (4)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (5)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (6)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (7)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (8)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (9)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (10)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (11)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (12)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (13)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (14)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (15)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (16)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (17)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (18)
 
لحظة تبرع شباب قرية بالشرقية بـ1238 كيس دم (19)
 

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