كيف استعد معهد المحاصيل الحقلية لزراعة الفول البلدى بالمحافظات؟.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد المحاصيل الحقلية استعد لزراعة موسم الفول البلدى، باعتماد الخريطة والسياسة الصنفية لأصناف الفول البلدى على مستوى الجمهورية، وهى 12 صنفا عالية الإنتاجية، بمناطق النوبارية مصر العليا مصر الوسطى، وجه بحر ى شمال الدلتا وسط وجنوب الدلتا، الأصناف المناسبة التى تزرع بها المحصول لظروف الأراضى الجديدة أصناف متحملة للإصابة بالهالوك ومتحملة للتبقع البنى والصدأ.



وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محافظات وسط وجنوب الدلتا، شمال الدلتا الأصناف المناسبة لزراعتها بالفول البلدى جيزة 716، نوبارية1، نوبارية2، نوبارية3، والصنفين الجديدين نوبارية4، ونوبارية 5، الأراضى الجديدة بالنوبارية وخاصة الجيرية منها مصر1، جيزة843، وادى1، ومحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان الوادى الجديد، تزرع أصناف مصر1، جيزة 843، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا سخا1، سخا 3، سخا 4، جيزة 716، جيزة 843، الشرقية الغربية، المنوفية القليوبية، الإسماعيلية ،الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط.



وتابع "خليل"، أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى، مضيفا أن أحد أهم المشاكل التى تواجه التوسع فى زراعة الفول البلدى هى المشاكل التسويقية وعدم وجود سعر ضمان للمزارع، حيث تتضارب الأسعار من موسم لأخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، وعدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية، والذى يساعد على زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج.



وأكد أن هناك عدة مقترحات للنهوض بزراعة الفول البلدى للحد من الفجوة الغذائية فى إنتاج الفول، منها التوسع فى زراعته بمنطقة الوادى الجديد، وتحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصرى من تذبذب الأسعار، تفعيل نظام الزراعة التعاقدية الذى يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة، وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة، مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة، ومنع استيراد المحصول فى موسم الحصاد وذلك لحماية المنتج المحلى والمزارع المصرى، تطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة، وإصلاح السياسات التسويقية يمكن الوصول بالمساحة المنزرعة خلال خمس سنوات إلى 350 ألف فدان مما يحقق إنتاجا كليا قدره 480 ألف طن، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى.