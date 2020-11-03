اليوم السابع
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رئيس تحرير المصور يدعو للوقوف بجانب الدولة لمواجهة الحرب ضد الهوية المصرية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:48 م
رئيس تحرير المصور يدعو للوقوف بجانب الدولة لمواجهة الحرب ضد الهوية المصرية منتدى الحوار الثقافي الثاني للأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قال أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة المصور، إن الهوية المصرية بقيمها وأعرافها الدينية والاقتصادية والاجتماعية مستهدفة بشدة وهناك مخططات كثيرة تلعب على ذلك لهدم المجتمع من الداخل. جاء ذلك خلال منتدى الحوار الثقافي الثاني الذى عقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة، بحضور الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق ، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.

وأضاف أيوب، إن الاستهداف للهوية المصرية يستهدف حتى الأطفال، مؤكدا ضرورة وجود علماء ومثقفين يتصدون لهذا الاستهداف، وأن رجال الدين لهم دور كبير فى ذلك لما لهم من مصداقية وقبول كبير بين جميع فئات المجتمع.

وأكد أيوب، أن هناك أكثر من 25 قناة تستهدف مصر لأنها عمود الخيمة فى المنطقة وإذا انهارت ستنهار المنطقة، لذلك يحاربون الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتشكك فر المؤسسات.

وأوضح رئيس تحرير جريدة المصور، أنه فى عام 2016 كان هناك 365 ألف صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يؤكد خطورة الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعى من إرسال رسائل الإحباط والعداء وهدم الدولة.

وأكد أيوب، أن رجال الدين في المؤسسة الدينية المصرية هم أفضل من يدافع عن الإسلام الوسطى وأفضل من يقدمون الدين الإسلامي المعتدل القويم، مؤكدا أننا نواجه فكر متطرف وإرهاب ويتحتم علينا جميعا الوقوف إلى جانب الدولة كلا فى موقعه وأن نوعي من حولنا.


وكانت وزارة الأوقاف أكدت أن الإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء ، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد ، وإشاعة الفحش فحش ، يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".



 


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