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درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3/11/2020 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:00 ص
درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3/11/2020 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29


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