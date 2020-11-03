ترامب: التجمعات الانتخابية ضخمة وستترجم إلى أصوات كثيرة لصالحى

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن التجمعات الانتخابية كانت ضخمة، متوقعا أن تترجم إلى أصوات كثيرة لصالحه، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب: لدى شعور جيد حول نتائج الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.



وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.



وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.