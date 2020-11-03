المتحدث باسم الانتاج الحربى: الوزير زار قبر الفريق العصار قبل احتفالية اليوم

كتب زكى القاضى

كشف محمد عيد بكر، المتحدث الاعلامى لوزارة الانتاج الحربى، أن الوزير محمد أحمد مرسي، وزير الانتاج الحربى، قرر قبل الاحتفال اليوم بالعيد 66 للوزارة، زيارة قبر الفريق الراحل محمد العصار وزير الانتاج الحربى السابق، وذلك فى وجود أسرته.

وكانت وزارة الانتاج الحربى، قد استعرضت فيلم وثائقى عّن الفريق العصار بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، وذلك عّن سيرة الفريق الراحل محمد العصار.

وأعدت الوزارة فيلما تسجيليا بعنوان "مسيرة عطاء .. وفارس نبيل" والذى بدأ بمقطع من أوبريت "مصانعنا الحربية" للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربي وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الأن.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققه فى عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذى شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعه والذى عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالى محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي .

وشارك فى الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار، حيث قدم الكلمات كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، كما شارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار تمثلت فى كلا من الدكتور عمرو شوقى والاستاذ عادل ابو النصر والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والدكتور والإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، والفنانة القديرة يسرا ، كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي فى إهداء كلمة لروح الفريق فخرى الراحل الذى أثر فراقه فى نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فتره عمله.