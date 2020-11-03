اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلال

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:19 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلال الرئي السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى لورينتينو كورتيذر كوهين رئيس جمهورية بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

السيسي

بنما

ذكرى الاستقلال بنما

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