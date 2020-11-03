الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى لورينتينو كورتيذر كوهين رئيس جمهورية بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلالالثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:19 م
الرئي السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تصنيف الجامعات المصرية فى عهد السيسي والقاهرة ضمن أفضل برامج الصحة.. انفوجرافالثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:01 م
وزير الأوقاف يؤكد زيادة رواتب الأئمة بحد أدنى 2000 جنيه فى عهد الرئيس السيسىالثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:43 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة السيد محمد الشريفالثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:36 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة