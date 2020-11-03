ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

أظهر بحث جديد نُشر اليوم في مجلة الدورة الرئيسية لجمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، وخاصة فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم خلال النهار ضمن النطاق الطبيعي، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز".

وعادةً ما يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية قياسات ضغط الدم في المكتب لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاته ومع ذلك، قد يعاني العديد من المرضى من ارتفاع ضغط الدم الليلي غير المكتشف - ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.

وقال كازومي كاريو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: "يتم التعرف بشكل متزايد على ضغط الدم أثناء الليل كمؤشر لمخاطر القلب والأوعية الدموية وتوفر هذه الدراسة معلومات أكثر عمقًا حول مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أثناء الليل وأنماط مختلفة لضغط الدم أثناء الليل مما تم الإبلاغ عنه سابقًا."

سجلت الدراسة الاستباقية لمراقبة ضغط الدم في اليابان (JAMP) 6359 مريضًا من جميع أنحاء اليابان بين عامي 2009 و 2017 وقياس مستويات النهار والليل باستخدام جهاز مراقبة في المنزل يمكن ارتداؤه ومتنقل.

تم قياس ضغط الدم أثناء الأنشطة اليومية والنوم لمدة 24 ساعة على الأقل في كل مرة ، وتم تنزيل بيانات الجهاز بشكل دوري في عيادة الرعاية الصحية.

كان ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة من الذكور، وكان أكثر من نصفهم فوق سن 65 عامًا. كان لدى المرضى جميعًا عامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية ، وكان ثلاثة أرباعهم يتناولون أدوية ضغط الدم ، ولم يكن أي منهم مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية عند بدء الدراسة.

تم توجيه المشاركين في الدراسة للراحة أو النوم خلال ساعات الليل والحفاظ على أنشطتهم اليومية المعتادة. تم الإبلاغ الذاتي عن أنشطتهم اليومية وأوقات نومهم واستيقاظهم في يوميات. سجل كل مشارك تقريبًا 20 قياسات ضغط الدم خلال النهار وسبع قياسات ليلية لضغط الدم. لتحديد القياسات الليلية ، أبلغ المرضى ذاتيًا عن الوقت الذي ناموا فيه واستيقظوا. تم تعريف جميع القراءات الأخرى بالنهار.

تتم المتابعة سنويًا عن طريق الهاتف أو زيارة العيادة ، وتتراوح المتابعة الإجمالية من سنتين إلى سبع سنوات. قام الباحثون بتحليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب والوفاة بين المشاركين. تم تحليل حدوث وتوقيت الأحداث القلبية فيما يتعلق بتغيرات ضغط الدم لتحديد ما إذا كانت هناك أي ارتباطات. عانى المشاركون في الدراسة ما مجموعه 306 حالة قلبية وعائية ، بما في ذلك 119 سكتة دماغية و 99 تشخيصًا لمرض الشريان التاجي و 88 تشخيصًا لفشل القلب

ارتبطت المستويات المتزايدة أثناء النوم - ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 20 ملم زئبق أعلى من قراءة الشخص الانقباضية أثناء النهار - بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وفشل القلب.

كان المشاركون الذين لديهم نمط يومي غير طبيعي ، أي عندما يتجاوز ضغط الدم أثناء النوم قراءات النهار ، معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بقصور القلب وكان لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يكون الانخفاض المفرط في ضغط الدم أثناء النوم ضارًا أيضًا. أظهر المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخاضع للسيطرة الجيدة زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عندما انخفض الضغط الانقباضي الليلي بشدة.

قال كاريو: "تشير النتائج إلى أن ضغط الدم الانقباضي الليلي كان عامل خطر هام ومستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية". "تسلط الدراسة الضوء على أهمية تضمين مراقبة ضغط الدم أثناء الليل في استراتيجيات إدارة المريض ونأمل أن تشجع الأطباء على ضمان أن العلاج الخافض للضغط يخفض ضغط الدم بشكل فعال طوال فترة الجرعات البالغة 24 ساعة."

لاحظ المؤلفون أن الدراسة لم تكن بدون قيود. تم الحصول على البيانات المتنقلة مرة واحدة في بداية الدراسة ، ومع ذلك ، لم تكن هناك معلومات متاحة فيما يتعلق بمساهمات التغييرات اللاحقة في مستويات ضغط الدم المتنقلة حتى وقت تشخيص حدث قلبي. ركزت الدراسة على القياسات الانقباضية ، وليس الانبساطية ، بسبب تقدم العمر للمشاركين. بالإضافة إلى ذلك ، لم تتضمن تقييمات الدراسة مخططات صدى القلب ، وبالتالي منع درجة معينة من التمايز لأنواع قصور القلب.